Ousmane Sonko, Pierre Goudiaby Atepa, Samuel Sarr : Mensonges et vérité sur l’introduction de Frank Timis au Sénégal…

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 10:39 | | 2 commentaire(s)|

Dans une longue contribution politique parvenue à la rédaction de Leral.net, Samuel Sarr a peint Ousmane Sonko comme un « homme d’une légèreté ahurissante, sans expérience » qui excelle dans le « talent rare de diffuseur de fausses nouvelles », notamment l’affaire d’un dossier à la Société Africaine de Raffinage (SAR) avec les accusations de Ousmane Sonko portées à l’encontre justement de Samuel Amath Sarr et Pierre Goudiaby Atepa à propos l’introduction de Franck Timis au Sénégal et les Contrats de Recherches et de Partage de production, le 21 Octobre 2010, des blocs de Sénégal Offshore Sud profond et Rufisque Offshore profond au profit de sa société African Petrolum». Morceaux choisis :



« Ousmane Sonko a un talent rare de diffuseur de fausses nouvelles »



« Sonko m’a accusé sans prendre la peine de vérifier ses informations Je n’ai pas soutenu Ousmane Sonko. Le leader de Pastef m’a paru trop léger dans ses positions dû peut être par son défaut d’expérience. Et, il a un talent rare de diffuseur de fausses nouvelles. Ousmane SONKO m’a accusé plusieurs fois sans prendre la peine de vérifier les informations qu’il avance contre moi. C’est le style de l’homme. Il m’a accusé dans un dossier à la Société Africaine de Raffinage (SAR) avec des arguments d’une légèreté ahurissante. Il revient à nouveau dans son livre nous accuser Pierre Goudiaby ATEPA et moi. L’aisance d’Ousmane SONKO dans la contradiction et les contrevérités m’intrigue. Dans son livre à la Page 138, il écrit : «C’est donc le duo Samuel SARR-Pierre Goudiaby ATEPA qui a introduit Franck Timis au Sénégal et servi de «bélier » pour enfoncer la porte du Président Abdoulaye Wade et imposer la signature de Contrats de Recherches et de Partage de production, le 21 Octobre 2010, des blocs de Sénégal Offshore Sud profond et Rufisque Offshore profond au profit de sa société African Petrolum».



« Aujourd’hui, Sonko sollicite le soutien d’Atépa et de Me Wade qu’il dénigrait avec fierté »



« Jamais Ousmane SONKO qui a porté ces accusations contre ma personne ne pourra produire les preuves de ces allégations devant le tribunal. Je me suis gardé de le trainer en Justice, et comme il n’est pas à son premier coup d’essai, il fera tôt ou tard l’objet d’un procès pour diffamation. La suite m’a donné raison. On s’est rencontré, on a parlé et je pense qu’il a compris ma position. Aujourd’hui, Sonko sollicite le soutien d’Atépa et de Me Wade qu’il dénigrait avec fierté. Voilà cette façon de faire la politique que j’ai toujours décriée. Le leader de PASTEF possède un talent incontestable et exclusif en manière de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation. Ce monsieur est capable de rejoindre un jour les hommes qu’il critique aujourd’hui, car il surfe sur la capacité d’oubli des sénégalais. »



Massène DIOP Leral.net



