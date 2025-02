Ousmane Sonko: "Tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais".

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu aux questions des députés cet après-midi concernant plusieurs sujets d'actualité. En ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes, il a évoqué les irrégularités, notamment les immeubles donnés illicitement en bail, et a assuré:



" Pour tous ces immeubles cédés ou donnés en bail, je veux rassurer les Sénégalais que des procédures d'annulation des ventes ou de résiliation des contrats sont en cours. Tout le patrimoine immobilier et foncier bradé sera restitué au peuple sénégalais".











Mame Fatou Kébé