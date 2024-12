"Ousmane Sonko : Une Vision pour un Sénégal Souverain et Prospère" Dans sa Déclaration de Politique Générale, Ousmane Sonko a exposé une vision ambitieuse pour le Sénégal : un pays souverain, juste et prospère. Le Premier ministre a souligné l'importance de rompre avec les pratiques du passé et de construire un avenir basé sur la transparence, l'équité et l’ambition.

Cette vision s’appuie sur une stratégie à long terme d’indépendance économique et de transformation sociale. « Nous devons croire en nous-mêmes, valoriser nos compétences locales et promouvoir un patriotisme économique », a-t-il déclaré, tout en appelant à une mobilisation nationale pour relever les défis du sous-développement.

