Ousmane Sonko à Fass Touré ce lundi, pour le lancement de la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, lancera officiellement la phase 2 du projet d’approvisionnement en eau potable en milieu rural, ce lundi 3 février 2025, à Fass Touré, dans la région de Louga. Ce projet ambitieux a pour objectif de garantir l’accès à l’eau potable de qualité, en quantité suffisante et à bas coût, pour plus de deux millions de Sénégalais vivant en milieu rural, renseigne "leSoleil.sn".



La phase 2 comprendra des forages, la construction de châteaux d’eau, l’extension de réseaux de distribution et l’installation de branchements sociaux, touchant toutes les régions du pays, à l’exception de Dakar. Ce projet s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales et à réduire les inégalités d’accès aux services de base, dans le cadre d’un développement durable et équitable.