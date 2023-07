Ousmane Sonko arrêté et acheminé à la Section de Recherches de la Gendarmerie : Son post paru un peu plus tôt, qui renseigne… Alors que le Sénégal commence à respirer à pleins poumons suite aux séries de nouvelles et mesures qui soulagent, une autre pas rassurante, vient de tomber ! Ousmane Sonko, le leader du Pastef a été arrêté et acheminé à la Section de Recherches de la Gendarmerie. Pourtant, un peu plus tôt, il avait posté, un message dénonçant ce qui semble être une violation de ses droits. Voici son post paru un peu plus tôt, qui renseigne…

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 19:22 | | 0 commentaire(s)|

"De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24, se sont mis à me filmer. J'ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne, de le déverrouiller et d'effacer les images qu'elle a prises, ce qu'elle refusa.



Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guêt devant mon domicile comme vous pouvez le voir et semble vouloir défoncer la porte.



Je rappelle aussi que ces mêmes FDS m'ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, un ordinateur MacBook Pro, mon arme avec autorisation, une valise contenant des habits et une somme de deux millions de francs Cfa, lors de mon kidnapping à Koungheul.



Je demande au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin.

#Resistance



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook