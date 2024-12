Ousmane Sonko aux élèves de Banjul : « Restez ouverts sur le monde mais surtout sur l’Afrique »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de sa visite de travail en Gambie pour se rendre au lycée sénégalais de Banjul, qu’il a qualifié de « symbole de la tolérance et de l’ouverture ».



Le Chef du gouvernement a saisi cette occasion de dialogue et de communion avec les élèves pour leur conseiller d’avoir un esprit d’ouverture sur le monde, mais surtout sur le continent africain.



Les élèves et l’ensemble du personnel du lycée sénégalais de Banjul ont accueilli, ce jeudi, un hôte de marque : le Premier ministre de la République du Sénégal. Ousmane Sonko, qui séjourne en Gambie depuis le mercredi 18 décembre, leur a rendu visite pour s’enquérir des conditions dans lesquelles ils évoluent. L’instant était à la fois festif et solennel. Face au Chef du gouvernement sénégalais, les élèves de ce lycée, situé à Kanifing, n’ont pas manqué de soulever quelques difficultés. À l’image des autres établissements du Sénégal, ce lycée souffre d’un manque criant de laboratoires modernes. En plus des laboratoires, la présidente du gouvernement scolaire du lycée sénégalais de Banjul, Mame Diarra Sène, a informé le Premier ministre qu’ils ne disposent ni d’une bibliothèque bien aménagée, ni de blocs sanitaires, encore moins de salles dédiées aux études.



Prenant la parole après la jeune élève et le proviseur du lycée, le Premier ministre a assuré que l’État du Sénégal allait répondre aux problèmes soulevés. « Nous avons une priorité pour l’éducation, et nous allons apporter des solutions aux problèmes que vous avez énumérés. J’ai déjà dit au ministre des Forces armées, Birame Diop, que la réfection de la bibliothèque lui incombe. J’ai également demandé au ministre en charge des Infrastructures, Yankhoba Diémé, de réhabiliter et surtout d’équiper le laboratoire que nous avons visité. Quant à moi, après avoir vu la salle informatique, je me suis engagé à aider le lycée à s’équiper en ordinateurs, car on m’a dit que ces machines datent de 2011 », a rassuré Ousmane Sonko.



Le lycée sénégalais de Banjul, établissement emblématique au cœur de la Gambie, compte plus d’une dizaine de nationalités parmi ses élèves. Selon Ousmane Sonko, cet établissement est un « symbole de la tolérance et de l’ouverture ». Se tenant debout et s’adressant aux élèves, le Premier ministre, en bon pédagogue, leur a demandé de « ne jamais succomber à l’appel de l’intolérance, car il y a des anglophones, des arabophones, etc., dans cette école ». De plus, il leur a recommandé de « rester ouverts sur le monde mais surtout sur l’Afrique ». Le lycée sénégalais de Banjul se distingue chaque année par ses bonnes performances scolaires, a révélé le proviseur lors de la visite du Premier ministre. En 2024, l’établissement a obtenu un taux de réussite de 98,78% au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) et 78,63% au Baccalauréat.



