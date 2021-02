Ousmane Sonko convoqué ce weekend - Un laboratoire spécialisé confirme l'existence de rapports sexuels Accusé de viol et de menaces de mort, Ousmane Sonko bientôt convoqué par les enquêteurs.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 06:14 | | 0 commentaire(s)|

Le président du Pastef va-t-il déférer à la convocation ou va-t-il se prévaloir de son immunité parlementaire?



L'enquête se poursuit, un laboratoire spécialisé confirme l'existence de rapports sexuels. Les réquisitions effectuées auprès des opérateurs téléphoniques ont confirmé la présence du leader de Pastf sur une borne proche du salon.



Pour se défendre, Ousmane Sonko lâche: "aucun homme politique n'a jamais été diffamé, calomnié et persécuté en si peu de temps", dira-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos