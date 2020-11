Ousmane Sonko demande au gouvernement de moderniser les marchés

Le président de Pastef Ousmane Sonko avait dépêché à Touba une délégation conduite par le coordonnateur de Pastef Touba, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, pour s’enquérir des dégâts causés par l’incendie au marché Ocass.



D'après "L'As", exprimant sa solidarité aux commerçants, Ousmane Sonko regrette que cet incendie ne soit pas une première au Sénégal. Il y a eu «Pakk Lambaay», le marché de Ziguinchor, celui de Diourbel, celui de Kaolack etc. A l’en croire, depuis de nombreuses années, des hommes d’affaires, commerçants, soutiens de familles n’ont que trop souvent assisté, impuissants, à la réduction en cendres de leurs sources de revenus.



Ainsi, il exhorte l’Etat à prévenir ce genre de catastrophes récurrentes, en modernisant les marchés, en veillant au respect des normes de sécurité strictes, mais également en améliorant les dispositifs de réaction, notamment par le renforcement technique, humain et matériel des services des sapeurs-pompiers. Aussi invite-t-il les autorités à envisager un mécanisme de soutien à ces commerçants, afin de les aider à relancer leurs activités pour leur bien, celui de leur communauté et de l’économie nationale.

