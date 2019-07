Ousmane Sonko écrit et raille Mahammed Boun Abdallah Dionne

Le leader de Pastef Ousmane Sonko a formulé des vœux de prompt rétablissement à l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Le journal Les Echos qui donne l’information, signale que Sonko en a profité pour railler Macky Sall et Boun Dionne, désormais, secrétaire général de la présidence de la République.



Il a indiqué, notamment, que Mahammed Boun Dionne ne se serait vraisemblablement pas remis du coup de Jarnac constitutionnel que son “ami” (Macky Sall) lui a donné.

