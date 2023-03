Ousmane Sonko en route vers l'Acapes : Noyée par des slogans, Cité Keur Gorgui remplie de jeunes

Le président du Pastef, accompagné par Barthélémy Dias, le Maire de Dakar, Khalifa Sall et d’autres leaders, noyée par des slogans, Cité Keur Gorgui était remplie de jeunes qui criaient de partout, brandissant le drapeau du Sénégal.



Le convoi des leaders de Yewwi était obligé parfois de s’arrêter ou de ralentir, avec des militants déchaînés réaffirmant leur attachement à Ousmane Sonko. Des fois sur les images, on pouvait apercevoir de la fumée, sans pour autant pouvoir en situer l’origine. Et bien sûr, la poussière était au rendez-vous !