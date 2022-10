Ousmane Sonko en tournée politique à Mbour : les premiers jalons d’une visite Comme annoncé depuis quelques jours, le leader de PASTEF a entamé ce dimanche sa tournée politique "Némmeku Tour" dans le village de Fadial, situé dans la commune de Nguediene, département de Mbour. Au paravent, Ousmane Sonko et sa délégation ont tenu à se rendre à Ndiaganiao pour présenter leurs condoléances à la famille de Bassirou Diomaye Faye suite au décès de son grand frère.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Octobre 2022 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

A Ndiaganiao, entouré des cadres du parti, Ousmane Sonko a présenté ses condoléances et celle du parti PASTEF à son "petit frère" Bassirou Diomaye Faye. Il en a profité pour témoigner au secrétaire général du parti toute sa reconnaissance et son engagement auprès de lui depuis des années. D'abord en tant que collègue aux impôts et domaines puis au sein du parti PASTEF.



Fadial, petit village situé dans la commune de Nguediene dans le département de Mbour a reçu la première étape officielle du Nemekou Tour 2022 du chef de l'opposition sénégalaise. Sous l'arbre à palabre du village, les populations venues nombreux ont eu de cordiales échanges avec le maire de Ziguinchor. Ils ont partagé avec Ousmane Sonko et sa délégation les problèmes auxquels la localité est confrontée depuis des décennies. Entre chômage des jeunes, accès à l'eau potable, l'aménagement des terres agricoles et la spoliation foncière, les différents notables de Fadial ont dénoncé la situation du dit village.



El hadji Ndiaga Diouf, frère du Khalif de Madina Fadial, cité religieuse réputée pour son école coranique centenaire a aussi reçu la visite du Président Ousmane Sonko avant l'étape de Joal fadiouth.



Marquée par les échauffourées avec la Gendarmerie nationale - largement relayées par les médias- l'étape de Joal a tout aussi été mouvementée que riche en rencontre entre le Président Ousmane Sonko, les dignitaires religieux et coutumiers de la localité et les militants de Pastef. La tournée Nemmeku Tour se poursuit dans le département de Mbour jusqu'au 26 octobre prochain.

Jotna Média



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook