Ousmane Sonko et Diomaye Faye doivent exiger des réponses : Que devient Africa Énergie ? Avec un financement de 450 milliards, où est passé l’argent des Chinois ? Africa Énergie, ce projet autrefois perçu comme un tournant décisif pour le secteur énergétique en Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui plongé dans l'incertitude. En 2019, l’annonce d’un financement de 450 milliards de francs CFA, principalement soutenu par des investisseurs chinois, avait suscité l’espoir d’une transformation radicale des infrastructures énergétiques de la région. Mais près de cinq ans plus tard, les résultats se font toujours attendre, et de nombreuses questions restent sans réponse.



Une situation alarmante qui appelle à l’action



Ousmane Sonko et Diomaye Faye, deux figures emblématiques de la lutte pour la transparence et la bonne gouvernance au Sénégal, sont désormais interpellés par les citoyens. Le silence entourant ce projet, pourtant financé à grande échelle, est devenu insupportable pour les populations locales qui voient leurs espoirs s’évanouir au fil des années.



Face à cette situation, il est impératif que ces leaders politiques utilisent leur voix pour demander des comptes. Que devient Africa Énergie ? Où est passé l’argent des Chinois ? Ces questions doivent être posées publiquement et sans détour. Leur engagement en faveur de la vérité et de la justice sociale leur confère la responsabilité d’intervenir.



Un manque de transparence qui alimente les doutes



L'absence de communication claire de la part des responsables du projet et des autorités compétentes alimente les rumeurs et les spéculations. Des rapports non confirmés parlent de mauvaise gestion, de corruption et de détournement de fonds, mais aucune enquête officielle n'a encore été lancée pour faire la lumière sur ces allégations.



Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui ont souvent dénoncé les pratiques de corruption au plus haut niveau, sont bien placés pour exiger que des audits indépendants soient menés. Ils doivent utiliser leur influence pour réclamer une transparence totale sur l’utilisation des 450 milliards de francs CFA et pour que les populations soient informées de l’état réel du projet.



Les répercussions d’un échec annoncé



Si les questions soulevées ne trouvent pas de réponses rapidement, les conséquences pourraient être désastreuses, non seulement pour les communautés locales mais aussi pour la crédibilité du pays auprès des investisseurs internationaux. Les emplois promis par ce projet ne se sont pas matérialisés, et les infrastructures énergétiques attendues par des millions de personnes restent au stade de promesses non tenues.



Un appel à l’action pour Sonko et Faye



Il est temps pour Ousmane Sonko et Diomaye Faye de monter au créneau et de poser les questions que tout le monde se pose : où est passé l'argent ? Pourquoi les projets annoncés ne sont-ils pas réalisés ? Ils doivent incarner cette demande de transparence et de responsabilité pour que justice soit rendue aux populations qui méritent des réponses et des actions concrètes.





