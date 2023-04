Ousmane Sonko et son «nemmeku tour» : «Je n’accepterai pas qu’on mette un terme à mon projet à travers des complots»

S’adressant à ses partisans à Ziguinchor hier, en début de soirée, Ousmane Sonko a estimé qu’il sera bien candidat en 2024 et personne ne peut le lui interdire. Il a remercié les populations de Ziguinchor pour leur soutien face aux attaques et autres persécutions dont il est victime.



L’édile de la capitale du Sud de soutenir également qu’il se rendra dans toutes les localités du Sénégal, où des citoyens lui témoignent affection et solidarité. Non sans citer nommément Mbacké et Keur Massar qui, précise-t-il, se sont distingués dernièrement, en disant non à une tentative de liquidation d’un projet politique porteur d’espoir. « Il faut multiplier par dix vos actions. Il ne reste que neuf mois pour que l’on arrive à l’aboutissement de nos efforts afin d’appliquer nos idées et notre vision. Il s’agit de lutter contre la corruption, de préserver les deniers publics, de retrouver notre souveraineté pleine dans tous les domaines, entre autres éléments », a déclaré hier Ousmane Sonko devant ses militants et sympathisants à Ziguinchor, renseigne "L'As".



Selon lui, cela fait partie du combat qu’il devrait réaliser, ne serait-ce que pour la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dernièrement. A l’en croire toujours, il n’acceptera pas qu’on mette un terme à son projet, à travers des complots, faisant allusion à l’appel au dialogue dont font montre Macky Sall et les récentes déclarations de Idrissa Seck. Il pense qu’il faut aller aux élections dans les meilleures conditions afin que les Sénégalais choisissent celui qui leur convient. « Ce sera évidemment moi », croit-il dur comme fer.



Revenant en définitive à sa gestion au niveau de la mairie de Ziguinchor, il affirme que c’est juste un laboratoire par rapport à ce qu’il va réaliser pour le Sénégal. « Quand on prenait la collectivité, le budget était de 2,5 milliards de francs Cfa. Aujourd’hui, il est de 6 milliards FCfa. Mercredi prochain, nous allons présenter aux Ziguinchorois, les grands projets qu’on va démarrer à partir de maintenant : éclairage public, accès à l’eau potable, construction d’infrastructures et de routes, établissement de jardins publics ; construction de nouveaux marchés et rénovation du stade Jules François Bocandé, afin qu’il réponde aux normes internationales. Cette ville, on va la changer », a-t-il conclu.

Ndèye Fatou Kébé