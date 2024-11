Ousmane Sonko invite les nouveaux députés de Pastef à mériter la confiance du peuple

Le président de Pastef (pouvoir), Ousmane Sonko, a invité les députés de son parti, majoritaires à l’Assemblée nationale, à mériter la confiance du peuple sénégalais, estimant que cette institution ”doit être le poumon de la vie démocratique d’un pays”.



”J’exhorte chacun des députés de Pastef à ne jamais oublier pourquoi il a été élu à l’Assemblée Nationale. (…)Je pense que les députés ici présents comprennent les enjeux et qu’ils seront toujours aux côtés du peuple sénégalais”, a dit M. Sonko.



Il présidait, dimanche, la cérémonie de clôture d’un atelier de formation à l’intention des nouveaux députés élus de la majorité présidentielle, au terme du scrutin du 17 novembre.



”Indépendamment des colorations politiques entre le pouvoir exécutif et le législatif, le député est avant tout un député du peuple”, a-t-il poursuivi.



Les modules dispensés aux élus lors de ce séminaire leur ont permis de s’imprégner de “toutes les thématiques relatives à l’Assemblée nationale, de l’installation du bureau, (des) lois de finance, (de) la haute cour de justice, entre autres”, a relevé Sonko.



Selon lui, cette formation a permis de mettre l’accent sur “l’importance que (les nouvelles autorités), accordent à cette institution qui doit être le poumon de la vie démocratique d’un pays”.



Pour le Premier ministre, il est attendu de cette 15-ème législature “qu’elle joue, si nécessaire, un rôle de contre-pouvoir, mais surtout le rôle d’accompagnement dans l’exécution des politiques publiques, par le vote des lois”.



Le président du Pastef estime que ”cette Assemblée doit réconcilier le peuple sénégalais avec l’organe parlementaire”.



“L’enjeu pour la 15-ème législature, a estimé M. Sonko, c’est de voter la loi de finance initiale, avant le 31 décembre et (d’) accélérer avec beaucoup d’autres projets, qui sont déjà préparés”.



Aps