Ousmane Sonko : « les choses sont claires, Macky Sall est responsable de haute trahison » Ousmane Sonko a fait face à la presse ce jeudi. Le leader de Pastef a d’emblée soutenu qu’il n’a pas fait appel à la presse pour faire de nouvelles révélations. Mais pour dire que les choses sont désormais assez claires. La responsabilité du président de la République, de son frère Aliou Sall et de l’ancien ministre de l’Energie, Aly Ngouille Ndiaye est clairement établie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019

« Les choses sont claires, il y a eu plusieurs délits et crimes financiers commis par Macky Sall, son frère Aliou Sall et son ancien ministre de l’Energie, Aly Ngouille », a dit le leader de Pastef.

Pour Ousmane Sonko, « il y a eu fraude fiscale, prise illégale d’intérêts, de taxes et de plus-values ».



Et Ousmane Sonko de marteler, « Macky Sall est responsable de haute trahison. Dans d’autres pays, il aurait été démis de ses fonctions ». Toutefois, Ousmane Sonko, invite Macky Sall « à livrer son frère Aliou Sall à la justice », soulignant que « sa seule présence à ce niveau, représente un délit aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger ».

