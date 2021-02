Ousmane Sonko n’ira pas répondre à la convocation de la Section des Recherches

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021 à 21:32

Le député Ousmane Sonko est très clair. Il n’ira pas répondre à la convocation de la Section de recherches suite à la plainte déposée contre lui par une masseuse, qui l’accuse de viols répétitifs et de menaces de mort.



Il invoque son immunité parlementaire et révèle que le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye a déjà donné l’ordre aux gendarmes, de procéder à son arrestation, dès qu’il se présentera dans les locaux de la Section des Recherches.

