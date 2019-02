Ousmane Sonko présente son directoire de campagne A quelques jours de la Présidentielle, Ousmane Sonko est dans les derniers réglages pour remporter la bataille au soir du 24 février. En effet, après avoir présenté son programme axé sur trois points dont la réforme de la politique, de l’économie et du social, le leader de Pastef/Les patriotes a mis en place son directoire de campagne.



Le député à l’Assemblée nationale a choisi Boubacar Camara, candidat recalé par les 7 sages du Conseil constitutionnel sur le système de parrainage comme superviseur général. Aussi Abdoulaye Niane du parti «Teranga Sénégal» et Yacine Fall, ont été désignés comme directeur de campagne dudit Parti.



Cheikh Tidiane Dièye de la plateforme «Sénégal bunu beug» et qui a officialisé son soutien à l’ancien inspecteur des impôts et des domaines est le porte-parole. Bruno Derneville n’a pas été en reste car, il a été choisi comme coordonnateur de la coalition «Sonko 2019». Et pour la finance et logistique, Ousmane Sonko a misé sur le leader de «Djioloff en marche» Idrissa Samb et Djamil Sène.



