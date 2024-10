Ousmane Sonko promet une solution durable à la pénurie d’eau, avec le "grand transfert" du lac de Guiers

Le projet de “ grand transfert d’eau ” à partir du lac de Guiers a été lancé et l’entreprise en charge des travaux, déjà sélectionnée, en vue de résoudre “ définitivement ” le problème d’approvisionnement en eau du triangle formé par Dakar, Mbour et Thiès, a assuré la tête de liste nationale de la coalition PASTEF (pouvoir), Ousmane Sonko.



“ Nous sommes en train de travailler sur la problématique de l’eau, afin de régler définitivement cette question ”, a notamment déclaré Ousmane Sonko, lors d’un meeting dans la commune de Thiès ouest, dans le cadre de la campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, informe l'Aps.



M. Sonko, dont la caravane était venue dans le département de Tivaouane, où elle avait sillonné plusieurs localités, avait indiqué avoir été plusieurs fois interpellé sur le problème de l’eau lors de son passage dans la zone des Niayes.



Le président des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), par ailleurs Premier ministre du Sénégal, a assuré que ” le grand transfert d’eau sera réalisé ” au cours du mandat du président Bassirou Diomaye Faye.



Selon Ousmane Sonko, ” le grand transfert d’eau devant quitter le lac de Guiers, réglera le problème de l’eau dans le triangle Dakar-Touba-Thiès ”.



Concernant la question des pôles économiques, composantes du référentiel “Sénégal 2050, agenda de transformation nationale”, il a indiqué qu’une réflexion est en cours pour “ éviter des tiraillements du fait des imbrications des différents espaces historiques ”, relevant par exemple, qu'” un pan du Cayor s’est retrouvé au Baol ”.



Un scénario similaire se présente dans d’autres parties du pays, dans le cadre de la définition de ces pôles, a-t-il noté. “ Il existera huit pôles économiques ”, a toutefois réaffirmé Ousmane Sonko, selon qui la campagne que sa coalition compte mener, va servir à expliquer aux populations, la vocation de chaque pôle, glisse l'Aps.