Ousmane Sonko rend hommage à Feu Mahammed Boun Abdallah Dionne

Lors de son passage à Gossas pour les Législatives, le Premier ministre et tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko, a rendu un hommage à Feu Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal.



« i[Au nom de la Présidence et de son gouvernement, [Sonko] a présenté ses condoléances à la famille de Dionne et aux habitants de Gossas]i. »



Originaire de Gossas, M. Dionne, qui fut ministre et Premier ministre sous la présidence de Macky Sall, est décédé en avril dernier. Ousmane Sonko a salué sa mémoire, en le décrivant comme un homme d’État remarquable, dont l’engagement a eu un impact significatif, tant pour sa région natale que pour le développement du Sénégal, rapportent nos confrères du journal "Les Echos", repris par "PressAfrik".