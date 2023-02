Ousmane Sonko repond à Amadou Bâ : "Je le connais très bien. C’est un peureux..."

C’est une belle et joyeuse foule qui a accueilli le leader de Pastef, Ousmane Sonko, dans les rues des Parcelles Assainies. Une belle déferlante à travers une marche jusqu’à la mairie de la commune. Ousmane Sonko y était hier, pour échanger avec le Conseil municipal sur de possibles partenariats, dans le cadre de l’intercommunalité. Et comme nous sommes en politique, le leader de Pastef ne s’est pas gêné pour « saluer » son ancien collègue des Impôts et Domaines. Comprenez le Premier ministre Amadou Bâ.



Il faut dire qu’entre les deux hommes, il y a toujours eu un gentleman’s agreement. Jusqu’à dimanche dernier du moins, où le Premier ministre, Amadou Bä, a frontalement attaqué Ousmane Sonko. Et hier, le leader de Pastef, devant quelques militants, lui a rendu la politesse : « Je le connais très bien. C’est un peureux. Il dit que force restera à la loi. Il n’avait qu’à aller expliquer devant la justice l’origine de ses milliards », lance le leader de Pastef. Le maire de Ziguinchor n’a pas manqué de railler la forte mobilisation… financière des Aperistes à Pikine. Le moins que l’on puisse dire, est que la guerre est déclarée entre les deux ex-collègues, dont on dit qu’ils se connaissent bien.