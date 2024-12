Ousmane Sonko s'exprime après sa démission de l'Assemblée nationale

Le Premier ministre Ousmane Sonko élu député, a laissé entendre, lundi, qu’il continuerait d’exercer ses fonctions de chef du gouvernement, estimant que le président de la République avait besoin de lui à ses côtés.



‘’ Normalement, je reste à la Primature et je souhaite un bon mandat à tous les députés ’’, a-t-il déclaré au micro de la RTS, à son arrivée à l’Assemblée nationale, pour l’installation des députés de la 15e législature, rapporte l'APS.



‘ ’Je suis venu à l’Assemblée nationale, déposer ma lettre de démission. Le président de la République a besoin de moi à ses côtés ’’, a-t-il ajouté. Ousmane Sonko à mené la liste nationale du parti au pouvoir, Pastef-les Patriotes, aux élections législatives anticipées du 17 novembre dernier.



Le débat sur le maintien à son poste du Premier ministre, a été agité, après que le parti dirigé par Ousmane Sonko est sorti victorieux des élections législatives. Certains acteurs politiques et de la société civile, préconisant qu’il migre à l’Assemblée nationale pour en occuper la présidence.



Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité, largement vainqueurs du scrutin, détiennent 130 des 165 sièges de la 15e législature, rappelle la même source.