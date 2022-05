Ousmane Sonko se rebelle, appelle à l'insurrection et...assume: "déloger Macky Sall au palais, si..." Lors de son live d'hier lundi à la Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko, a encore une fois appelé à l'insurrection et a affirmé qu'il assume. "Je ne sais pas insurrection ou autre, je l'assume", a-t-il pesté.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 06:51 | | 0 commentaire(s)|

Ne crachant certainement pas sur un "mars bis", le leader de Pastef a affirmé haut et fort que "la jeunesse doit se mobiliser, que cette forfaiture ne doit pas passer et que chacun prenne ses responsabilités", a-t-il dit lors de son live en solo.



A l'n croire, pour le rassemblent populaire qu'ils comptent mettre en place, lui, les leaders de Yewwi Askan Wi et tous les opposants désireux de les suivre, "nous voulons avoir avec nous près de200.000 personnes à l'Assemblée générale, prêtes à exécuter toutes les décisions prises", menace-t-il.



Pour ce faire, "aller prendre des résolutions et si c'est aller déloger le président Macky Sall au palais, nous le ferons, peu importe ce que cela puisse nous coûter", répète à l'envi ce dernier

