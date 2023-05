Ousmane Sonko soutient Mimi Touré et condamne les menaces dont elle est victime Le leader du parti d'opposition sénégalais Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a récemment exprimé son soutien à l'ancienne Première ministre Mimi Touré, qui est actuellement la cible de menaces et d'insultes.



Dans une déclaration publique, Sonko a dénoncé vigoureusement ces actes de violence et a affirmé que Mimi Touré pouvait compter sur le soutien actif et même physique de son parti, contre toute agression de la part de la mafia politique qui l'attaque.



Cette déclaration de soutien de Sonko à Mimi Touré est significative, car elle intervient dans un contexte politique tendu, où les personnalités de l'opposition sont régulièrement la cible d'intimidations et de harcèlement.



Cependant, la déclaration de Sonko a également été interprétée par certains comme une tentative de se rapprocher de Mimi Touré, en vue d'un possible soutien politique à l'avenir.



En effet, Mimi Touré est une personnalité politique influente au Sénégal, qui a occupé plusieurs postes importants dans le gouvernement et qui est respectée pour son expérience et sa compétence. Son soutien pourrait donc être crucial pour les ambitions politiques de Sonko.



Malgré cela, la déclaration de Sonko reste avant tout une dénonciation des violences et des menaces dont est victime Mimi Touré, et une réaffirmation de l'engagement de son parti à lutter contre la corruption et la violence politique au Sénégal.



Sonko a également appelé à un sursaut salvateur de toutes les forces vives de la nation pour en finir avec le régime de Macky Sall, qu'il accuse de violences et de corruption.

