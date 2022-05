Ousmane Sonko sur le choix de la tête de liste Yaw: "Il n’y a aucune décision officielle qui ait été prise dans ce sens"

Qui pour diriger la tête de liste de la coalition de l’opposition Yewwi Askan pour les Législatives ?



Le choix n’est pas encore à l’ordre du jour. C’est du moins ce qu’a déclaré le député-maire de Ziguinchor, rapporte "Rewmi".



Selon M. Sonko, il n’y a « aucune décision officielle qui ait été prise dans ce sens. C’est des ballons de sonde, des anticipations, ou alors c’est prêcher pour avoir le vrai. Ce débat n’est pas encore posé. Et, ce qui est sûr, c'est que Yewwi Askan Wi fera tout pour se doter de la meilleure liste possible ».



« Au-delà de la tête de liste, qui est importante , poursuit-il, nous considérons que chaque place dans les listes présentées au niveau national comme au niveau des départements, devra être mûrement réfléchie et choisie par rapport à des profils qui devront avoir la capacité de porter la coalition et de la faire gagner… »