Ousmane Sonko sur son procès contre Adji Sarr : « C'est moi qui ai le plus d'intérêt à aller répondre » Dans une interview exclusive accordée à "Walfadjiri" ce vendredi, Ousmane Sonko s'exprime sur son procès contre son accusatrice Adji Sarr et affirme qu'il est celui qui a le plus intérêt à se présenter devant le tribunal. Le leader de Pastef soutient que le dossier est vide et qu'il n'a rien à se reprocher.



Cependant, Ousmane Sonko souligne qu'il pose des conditions pour se rendre devant la justice. Il demande que sa sécurité soit garantie et que les forces de défense et de sécurité (FDS) arrêtent de barricader les environs de son domicile et de lui bloquer l'accès au palais de Justice.



Depuis l'éclatement de l'affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, une masseuse accusant le leader politique de viols répétés, la situation politique au Sénégal est tendue. Sonko, qui est également député de l'opposition, nie les accusations portées contre lui et affirme qu'elles sont politiquement motivées.



Dans cette interview, Ousmane Sonko souligne que sa décision de se présenter devant la justice, est motivée par son intérêt à prouver son innocence et à rétablir la vérité dans cette affaire. Il insiste sur le fait que le dossier est vide et affirme qu'il n'a rien à se reprocher.



Toutefois, le leader de Pastef exprime également ses préoccupations quant à sa sécurité. Il demande que les autorités s'assurent de sa protection lors de son déplacement au tribunal. Il critique également les mesures de sécurité renforcées autour de son domicile, affirmant que cela entrave sa liberté de mouvement.



La controverse entourant cette affaire met en lumière les tensions politiques au Sénégal, avec des partisans d'Ousmane Sonko affirmant qu'il s'agit d'une tentative de museler l'opposition, tandis que les partisans d'Adji Sarr soutiennent que justice doit être rendue.



Il reste à voir si Ousmane Sonko se présentera effectivement devant le tribunal, étant donné ses conditions concernant sa sécurité et la liberté de mouvement. L'affaire continue de susciter de vifs débats dans le pays et son dénouement aura probablement des répercussions importantes sur la scène politique sénégalaise.





