Ousmane Sonko suspend la Caravane de la liberté et dénonce les tentatives de nuire à sa sécurité Dans une déclaration prononcée ce lundi 29 mai 2023, Ousmane Sonko, leader de l'opposition politique au Sénégal, a informé qu'il avait pris la décision personnelle de suspendre la Caravane de la liberté après avoir été informé de plans du gouvernement visant à attaquer sa sécurité et celle de son entourage lors de leur voyage sur la route de Vélingara à Kaolack.



Mardi 30 Mai 2023

Sonko explique qu'il avait reçu des informations selon lesquelles des forces de défense et de sécurité avaient été mobilisées par le gouvernement sénégalais le long de cette route, avec l'intention de tendre des pièges à leur convoi. Par mesure de précaution et pour protéger ses équipes, il a décidé de se rendre à Dakar dans l'un de ses propres véhicules, sans être accompagné d'un cortège.



Lors de son voyage, Sonko a été arrêté à un barrage de gendarmerie, où les papiers du véhicule ont été demandés et où ils ont été priés de sortir du véhicule. Il souligne qu'aucune arme autre que celle qu'il portait légalement sur lui n'a été trouvée lors de la fouille du véhicule.



Sonko dénonce également le fait que ses compagnons de voyage sont actuellement détenus à Kaolack et interrogés par les gendarmes. Il rejette les affirmations des autorités selon lesquelles une arme et des lance-pierres auraient été trouvés dans le véhicule après leur départ, soulignant qu'aucun de ces objets n'a été observé lors de la fouille.



Le leader politique dénonce ces manipulations et accuse le gouvernement de Macky Sall de monter de tels dossiers pour nuire à ses opposants. Il appelle le peuple sénégalais à se mobiliser face à ces attaques contre la démocratie, dénonçant les arrestations et les violences infligées à plusieurs personnalités politiques, militants et journalistes.



Sonko lance un appel à un mouvement de résistance nationale conformément à la constitution, incitant le peuple à ne pas céder à la violence, mais à défendre la liberté et l'avenir du pays. Il invite également la communauté internationale à ne pas se laisser tromper par la propagande du président Macky Sall, dénonçant les échecs économiques, la pauvreté croissante et l'instrumentalisation de la justice.



En conclusion, Ousmane Sonko dénonce les tentatives de nuire à sa sécurité et à la démocratie sénégalaise, appelant à la mobilisation du peuple et à la défense des libertés. Il demande le soutien de la communauté internationale dans la lutte pour la liberté et la démocratie au Sénégal.

