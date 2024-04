Ousmane Sonko va travailler avec une équipe de 25 ministres et 5 secrétaires d'État

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2024 à 00:25 | | 0 commentaire(s)|

La liste des ministres qui composent le premier gouvernement, dévoilée ce vendredi, est décrite comme un gouvernement axé sur les résultats de proximité, l'innovation et l'efficacité, a déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko. Ce gouvernement de résultats, agira autour des priorités suivantes :



1- La jeunesse : l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes et des femmes.



2- La lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations.



3- La justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence et l'amélioration du système démocratique et électoral.



4- La souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement économique global et durable.



5- La consolidation de l'unité nationale : la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la stabilité pour la paix du pays WhatsApp Image 2024-04-05 à 22.23.57_e3acfee0.jpg (136.57 Ko)



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook