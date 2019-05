Ousmane Tanor Dieng: « Cheikh Béthio disait à qui voulait l’entendre…»

Ousmane Tanor Dieng a connu Cheikh Béthio Thioune à l’Ecole nationale d’administration de la magistrature (actuel Ena). Le premier faisait option diplomatie et le second administrateur civil. « A cette époque, il n’était pas Cheikh et disait à qui voulait l’entendre qu’il avait réussi au concours grâce à Serigne Saliou (Mbacké). Il aimait bien raconter la manière dont il a rencontré Serigne Saliou », rembobine le Président du Haut conseil des collectivités territoriales.



Ce dernier interrogé par L’Observateur, ajoute que le défunt guide des Thiantacounes était un « jeune jovial, agréable, il était bien apprécié et avait de bons rapports avec ses condisciples. J’avais réussi au concours de l’Enam avant lui. Nous n’étions pas dans la même classe, car je faisais diplomatie. Il s’habillait aussi bien à l’européenne qu’à la traditionnelle. Il parlait toujours de Serigne Saliou (...) Etant à la présidence, à chaque fois que j’allais à Touba, je le voyais toujours assis à côté de Serigne Saliou. Ce sont d’excellents souvenirs que je garde de lui. Il aimait raconter que nous sommes de la même promotion », ajoute le secrétaire général du Ps.

