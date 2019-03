Ousmane Tanor Dieng : notre base a joué sa partition dans la réélection de Macky Sall » Ousmane Tanor Dieng s’est félicité du rôle joué par la base de son parti, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar dans la réélection du Président Macky Sall, à l’issue des joutes du 24 février dernier.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019

« Notre base a joué sa partition dans la réélection du Président Macky Sall en tant que membre de BBY », a, en effet, indiqué, le secrétaire général du Ps, avant l’ouverture des travaux du bureau politique du parti socialiste ce samedi. Une déclaration lourde de sens, alors que des voix s’élèvent pour réclamer plus de postes dans le prochain gouvernement de Macky Sall.



Le Ps est également attendu sur sa l’éventualité de désigner ou non un candidat à l’élection présidentielle de 2024, à laquelle Macky Sall ne prendra pas part.





Le parti socialiste fera une déclaration très attendue à l'issue de ses travaux.

