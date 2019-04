Ousmane, frère de Bara Sow: « on reprochait à mon frère sa proximité avec l’une des femmes de Cheikh Béthio Thioune » Les langues continuent à se délier au troisième jour du procès des Thiantacounes à Mbour. Ce jeudi, des témoins proches des deux victimes, Ababacar Diagne et Bara Sow, ainsi que deux épouses de Cheikh Béthio Thioune, citées comme témoins, ont été appelés à la barre.

Devant la barre, le frère de Bara Sow, Ousmane a fait plusieurs révélations. « Mon frère était quelqu’un de pieux, mais depuis qu’il a rencontré Cheikh Béthio, il avait arrêté de prier et commençait à se comporter bizarrement ».



Ousmane Sow a également démenti les rumeurs disant que son frère proférait des insultes à l’encontre de feu Serigne Saliou Mbacké. « Tout cela est faux. Mon frère avait trois enfants. Deux garçons à qui il avait donné les noms de Serigne Saliou et de Cheikh Béthio Thioune. Il avait aussi une fille qui portait le nom de Mame Diarra ».



Tout au contraire, a soutenu Ousmane Sow, « ce qu’on reprochait à mon frère, c’est sa proximité avec une des femmes de Cheikh Béthio Thioune ».

