Ousseynou Diop condamné à 15 ans de réclusion criminelle

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

Le verdict est tombé. Jugé pour meurtre, Ousseynou Diop a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par le tribunal qui a d’abord écarté la préméditation avant de le déclarer coupable.

En recevant la constitution de partie civile de la mère et des deux sœurs, le tribunal alloue respectivement 50 et 25 millions à ces dernières et déboute le regroupement des taximans.



Pour rappel, Ousseynou Diop avait tué le chauffeur de taxi Ibrahima Samb en 2016. L’affaire avait trépassé après avoir reçu une balle dans la tête.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos