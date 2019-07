Ousseynou FAYE du M2R: "la caution de 20 millions de francs Cfa va boquer les aventuriers et les réactionnaires politiques"

Le président du mouvement M2R, Ousseynou Faye est pour le montant de la caution fixée à 10 millions de francs Cfa pour les listes aux élections communales et à la même somme pour les départementales. M. Faye trouve que c’est une excellente décision qu’a prise le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, puisqu’elle va permettre de rationaliser la participation des acteurs politiques lors des Locales de décembre prochain, rapporte le témoin.



"Cette caution va éliminer les aventuriers et les réactionnaires politiques. La fixation de la caution à 20 millions de francs à savoir 10 millions de francs pour la commune et 10 millions de francs pour la départementale, n’est pas chose exagérée. C’est une excellente idée parce que cela permet d’avoir une visibilité claire pour les élections et le choix des listes sera aussi clair. La démarche du ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, est pertinente et

objective. Si on a 5 à 6 listes par commune, cela va favoriser la visibilité des programmes économique et de développement des participants".

