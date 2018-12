Oussouye : Faible de taux parrainage pour Macky Sall, Robert Sagna et Aimé Assine s’accusent mutuellement

S’il a engrangé des parrains de manière à la soviétique dans certaines localités du pays, le Président Macky Sall a par contre péché au Sud du pays, notamment à Oussouye. Dans la capitale du Kassa, ses partisans n’ont pas trouvé le minimum de ce qu’ils espéraient avoir. Ils n’ont vu que du feu.



Ce week-end, lors d’une rencontre dévaluation, Robert Sagna, délégué régional au parrainage n’a pas manqué d’étaler toute sa frustration. « Il y a qu’Oussouye qui n’a pas atteint ses objectifs, le Kassa traîne. Je n’ai pas compris. Oussouye est à 43%, là ou Bignona est à 86% et Ziguinchor est à 100%. Malheureusement, je suis sûr que c’est à cause des divisions, des tiraillements et une mauvaise coordination », peste-t-il avant de pointer un doigt accusateur sur le député Aimé Assine.



« Si Aimé avait fait son travail qu’il fallait, je crois qu’on n’en serait pas là », accuse-t-il. Interpellé par le quotidien « Les Echos », le député du Kassa a réfuté ces accusations avant d’indexer à son tour l’ancien maire de Ziguinchor. « Robert Sagna raconte des contrevérités. Il a cherché à se justifier parce qu'avec son micro-parti, on lui a reproché son manque d’activité et de n’avoir pas préparé la relève », martèle-t-il. Et d’embrayer : « Il dit que je suis le coordonnateur et il reçoit d’autres fiches qui viennent de je ne sais d’où. Ce qui veut dire que c’est lui qui entretient cette division dont il parle ».

