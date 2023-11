Ousssouye: Abdoulaye Sylla "reconnecte" la radio Kabisseu FM avec les communautés Conscient que l’amélioration des communications locales peut favoriser le développement et la démocratie, le PDG d’Ecotra et promoteur du club 50% de préférence nationale, n’a pas hésité à apporter son concours pour sauver la situation que traverse depuis plusieurs semaines, la radio communautaire Kabisseu Fm d’Oussouye.

Cette station radio, la seule dans le département d’Oussouye qui émet depuis la capitale du Kassa depuis plusieurs années, a connu une sérieuse panne causée par les dernières intempéries, une situation qui a affecté toute cette partie de la région de Ziguinchor et au-delà. Après plus d’un mois de silence radio, avec toutes les conséquences engendrées du côté des communautés, la reine mère du royaume BOUBAJUM AYI, saisie par l’administration du médium, a sollicité l’attention du promoteur du C 50% PN, qui n’a pas tardé à réagir. Un chèque d'un important montant pour la prise en charge des différentes pannes, a été remis au directeur de cette station radio, ce lundi.



‘’ Ce geste perçu comme une délivrance par les communautés du département d’Oussouye, vient d’un homme dont la générosité est sans égale ’’, note Ismaila Ngotty Diédhiou, coordonnateur de la coalition ABS 2024, dans le Kassa. Selon ce dernier, cette énième action de haute portée du PDG d’Ecotra, traduit une fois de plus la grandeur d’esprit d’un Sénégalais hors pair. ‘’ La panne de cette radio, cet instrument qui joue grandement sa partition dans le renforcement de la cohésion sociale, a précipité toutes les communautés du département d’Oussouye dans une situation inconfortable.



Aujourd’hui, c’est un soulagement, une délivrance avec ce geste du PDG Abdoulaye Sylla. Nous allons enfin dans quelques jours, retrouver nos programmes de Kabisseu qui apaisent, réconcilient et mobilisent les communautés dans les actions de développement ’’, a dit Ismaïla Diédhiou.



Famara Demba, directeur de la Radio Kabisseu FM, a vivement remercié la reine mère du royaume d’Oussouye, pour son implication dans le processus de recherche de solutions. Il a adressé toutes les attentions et hautes considérations de l’administration de la radio communautaire, des communautés, pour ce geste d’Abdoulaye Sylla qui vient ainsi sauver une situation très délicate. ‘ ’Je n’ai pas les mots pour remercier le PDG d’Ecotra.



Abdoulaye Sylla, ‘’Emitey Ethiami’’ (Dieu te le rendra) pour cet acte de générosité manifeste’’. Je donne rendez-vous aux auditrices et auditeurs de la Kabisseu FM dans quelques jours, pour poursuivre l’aventure et ce, grâce à une attention du cœur ’’, a souligné Famara Demba, plus connu sous l’appellation de ‘’Zorro’’.















