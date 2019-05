Oustaz Alioune Sall sur le Soukeurou Koor : "Moy tass seuy yi..." Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, Oustaz Alioune Sall a fait un sévère réquisitoire sur le "Soukeurou koor". D'après lui, il a engendré beaucoup de divorces. Car, il a été commercialisé. "Les belles familles réprimandent le plus souvent leurs belles filles, si elles n'ont pas les moyens de leur offrir du "soukeurou koor", a-t-il déploré. Avant d'enseigner : "Alors qu'au début le "soukeurou koor" était offert aux Imams, maîtres coraniques, marabouts".

Le prêcheur est également revenu sur le sens du mois béni de Ramadan, plus particulièrement sur les recommandations du Seigneur durant ces dix derniers jours.

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mai 2019 à 14:28



