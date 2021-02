Outrage : Aminata Lô Dieng jugée ce mercredi Placée hier sous mandat de dépôt, l’ex-ministre sous Me Abdoulaye Wade, Aminata Lô Dieng, sera jugée demain mercredi en flagrants délits pour usurpation de fonction, violation du couvre-feu et outrage à agent. En même temps que son frère Mouhamadou Moustapha Lô, renseigne l'Observateur.



Elle explique que le véhicule lui avait été léguée par un avocat, après qu'on ait trouvé un faux laisser-passer du Palais de justice.



Seulement, confie-t-elle, elle n’avait pas pris le soin d’enlever le macaron. Elle réfute avoir commis du faux ou une quelconque usurpation de fonction.



Aminata Lô Dieng nie également avoir insulté le chef de l’État, encore moins les gendarmes. Elle en saura davantage sur le sort qui lui sera réservé demain mercredi.



