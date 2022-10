Ouverture CAN Beach Soccer: L'arbitre sénégalais, Ali Dem, crédité d'un très bon match Au moins, sur le terrain, lors du match d'ouverture entre le Mozambique et le Malawi, de la CAN de Beach Soccer, on avait un lion présent. Il s'agit de l'arbitre central, Ali Dem, originaire de Thiaré, département de Kaolack, arrondissement de Kombal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Octobre 2022 à 20:06 | | 0 commentaire(s)|



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook