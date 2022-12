Ouverture d’une antenne en France : « Sénégal Nafa », les jalons d’un mouvement qui pourrait faire mal au pouvoir Après le Sénégal, en octobre dernier, le mouvement politique « Sénégal Nafa » dont le géniteur est Me Pape Mamaille Diockou, a ouvert une antenne en France. La cérémonie a eu lieu dimanche 11 décembre, à Savigny-sur-Orge.



Rédigé par leral.net le Samedi 17 Décembre 2022 à 16:16 | | 0 commentaire(s)|

Doté d’un parcours associatif et politique qui force le respect, Me Diockou veut donner le temps au temps avant lorgner le fauteuil présidentiel. En attendant, il soutiendra un candidat à la présidentielle de 2024. Et le moins qu’on puisse dire est que ce soutien sera déterminant au vu de son ancrage en France, en région parisienne notamment.



C’est un secret de Polichinelle, pour élargir son assiette électorale et freiner l’ascension d’Ousmane Sonko, le parti présidentiel tente de faire de l’œil à la communauté casamançaise.



La preuve, le président Macky Sall, c’est rare pour être souligné, a reçu des associations casamançaises lors de son dernier séjour à Paris, à la veille des législatives. Mais visiblement, l’opération de charme n’a pas donné les résultats escomptés puisque BBY a été battue à plate couture en France, lors du scrutin du 31 juillet dernier.



Les choses peuvent se compliquer davantage pour le camp présidentiel si Pape Mamaille Diockou venait à soutenir la candidature d’Ousmane Sonko, à la présidentielle de 2024. Car l’homme est bien introduit dans la communauté casamançaise. Son entregent, son parcours associatif et politique, son attachement viscéral au développement de la Casamance, son polyglottisme sont des atouts qui peuvent faire la différence.



Alors, il ne sera certainement pas surprenant de voir les responsables de l’APR France mettre en place une stratégie pour tenter de contenir l’avocat.



infos15.com



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook