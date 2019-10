Ouverture de la 2e session du Cese, mardi : Oumar Guèye ouvre le bal Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ouvre sa deuxième session, mardi prochain. Des auditions et des panels sont au programme.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 16:53 | | 0 commentaire(s)|

L’Acte III de la décentralisation, le Civisme ou la réforme et l’administration publique, sont autant de thèmes qui animeront les plénières. D’ailleurs, la première journée sera consacrée à l’adoption du projet sur la contribution du CESE et l’Acte III de la décentralisation.

Ainsi, c’est le ministre des Collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire, Oumar Guèye qui sera auditionné en premier par les conseillers.

Prévue le 19 novembre, la deuxième séance plénière sera animée par la ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, sur le thème : « quelles stratégies pour développer et renforcer le civisme afin de promouvoir des citoyens engagés ».

Les troisième et quatrième séances, auront lieu les 03 et 13 décembre. Le ministre de l’Urbanisme Abdou Karim Fofana passera le 03, alors que la ministre de la Fonction publique, Mariama Sarr, clôturera la session.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos