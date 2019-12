Ouverture de la session de la Chambre criminelle de Kalolack ce lundi : 12 affaires inscrites au rôle La session de la Chambre criminelle de Kaolack s’ouvre ce lundi 16 décembre et se terminera le 20 de ce même mois. 12 affaires sont inscrites au rôle et 15 accusés sont attendus à la barre.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Deux affaires de contrebande et deux autres liées au délit d’association de malfaiteurs dont l’une couplée à un vol en réunion commis la nuit avec violence, seront jugées au cours de cette session.



De même que deux affaires de meurtre dont une avec vol ainsi qu’un cas de coups et blessures volontaires à conjoint ayant entraîné la mort sans intention de la donner, entre autres délits, seront également jugés.

