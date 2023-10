Ouverture des classes à Matam : Des centaines d’enseignants manquent à l’appel L’inspecteur d’académie de Matam, Mbaye Babou, a déclaré hier que le déficit d’enseignants est en passe de compromettre la rentrée scolaire. «L’académie de Matam est une zone de départ. Chaque année, nous avons un nombre assez important d’enseignants qui quittent la région à travers le mouvement qui est régulier et démocratique. Cela nous met dans une situation qui ne permet pas de connaître un départ rapide et facile», a-t-il indiqué dans un entretien avec l’Aps.

Mbaye Babou précise que pour cette année, l’inspection d’académie de Matam a enregistré un nombre de 364 départs, dont 260 au niveau de l’élémentaire où on enregistre le plus grand nombre. Dans le moyen secondaire, 94 professeurs sont partis, huit en formation professionnelle et technique et un seul au niveau des corps de contrôle, assure-t-il.



L’inspecteur d’académie de Matam évoque l’urgence de résorber le gap au plus vite. «Tous ces éléments doivent être remplacés, mais pour le moment ils ne le sont pas encore. Nous avons quand même bon espoir que le ministère va nous appuyer pour combler ce déficit», laisse-t-il entendre.



Lors du Comité régional de développement (Crd) préparatoire de la rentrée scolaire 2023-2024, l’adjoint au gouverneur, Modou Thiam, révélait que la région de Matam tire son épingle du jeu, malgré un déficit de plus de 500 enseignants cette année.



«Au-delà des résultats excellents réalisés par l’Académie de Matam, nous sommes confrontés à un déficit d’enseignants. Cette année, la région de Matam a cumulé un déficit de plus de 500 enseignants, et pourtant, nous parvenons à faire de bons résultats», dixit, l’adjoint au gouverneur.



