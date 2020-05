Ouverture des lieux de culte: L'Église sénégalaise et la mosquée Omarienne maintiennent leur position Suite à la décision du président de la République Monsieur Macky Sall, lors de son discours à la Nation mardi dernier, de rouvrir les lieux de culte, l'église sénégalaise et la mosquée omarienne en ont décidé autrement. En effet, les deux familles religieuses comptent continuer à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières pour poursuivre en ce sens, la lutte contre le coronavirus qui fait encore des ravages au Sénégal.

Ce, en évitant les rassemblements dans les mosquées et dans les églises. Et pourtant, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye soutient que les prières pourraient être faites,e mais avec un nombre réduit et le respect de la distanciation physique, ce que ne voit pas du même oeil l'église et la famille omarienne, qui préfèrent attendre l'apaisement de la situation pour reprendre les activités religieuses.



Monseigneur Benjamin Ndiaye et Thierno Mountaga Madani Tall, ont en effet, maintenu leur position et exhortent surtout leurs fidèles à limiter les déplacements et à veiller à la santé publique, car étant de la responsabilité de tout un chacun.







Assane Sarr

