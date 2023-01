Ouverture du FESNAC : Amadou Bâ appelle à puiser de l’évènement, ‘’les ressources de respect de la vie humaine’’ Le Premier ministre, Amadou Bâ, a exhorté samedi soir à Kaffrine (centre), les participants à la onzième édition du Festival national des Arts et Cultures (Fesnac) à puiser dans l’organisation de l’évènement, ‘’les ressources de civisme, de patriotisme et de respect de la vie humaine’’, socle du raffermissement de la vie en commun.

M. Bâ, accompagné d’une forte délégation, était venu présider, au stade El Hadji Babacar Gaye de Kaffrine, la cérémonie officielle de lancement des festivités du onzième Festival national des arts et cultures (Fesnac) qui se tient du 21 au 28 janvier.



La cérémonie a démarré avec une minute de silence en mémoire aux morts suite aux récents accidents de la route survenus au Sénégal ainsi que du rappel à Dieu du vice-président de la Gambie, Badara Alieu Joop.



Le Premier ministre qui s’est incliné devant la mémoire des disparus, a renouvelé la solidarité du peuple sénégalais aux blessés de ces accidents de la route.

Il a rappelé l’attention particulière que le chef de l’Etat accorde à la Culture, citant ainsi les nombreuses réalisations faites dans ce secteur, notamment la dotation d’un montant milliard accordé aux cultures urbaines et aux industries culturelles et créatives.



Amadou Ba a cité aussi les fonds d’aide à l’édition, celui dédié à l’appui des manifestations culturelles, et le fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuel (Fopica), entre autres.



‘’A ces appuis divers qui, cumulés s’élèvent à plus d’une dizaine de milliards de francs, s’ajoute un effort important dans le domaine des infrastructures, des espaces de création et de diffusion culturelle’’, a rappelé le Premier ministre, en présence des ministres de la Culture Aliou Sow, de l’Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow et du président du Conseil départemental de Kaffrine Abdoulaye Willane.



La femme à l’honneur



Amadou Ba a par ailleurs salué l’intervention ‘’si brillante’’ des femmes qui s’activent dans le champ de la créativité artistique et littéraire et celles engagées dans le développement d’entreprises et d’industries créatrices.



Cette onzième édition du Fesnac est placée sous le thème : ‘’Femme, éducation culturelle et développement socioéconomique’’.



‘’La place est accordée à la femme pour cette édition conformément aux orientations du chef de l’Etat. (…) Elles sont notre fierté dans les combats de tous les jours pour la réalisation de nos ambitions de stabilité consolidée, de sauvegarde et de transmission de nos valeurs’’, a dit le Premier ministre.



La cérémonie de lancement de cette 11ème édition du Fesnac a réuni un parterre de personnalités venus notamment de la Gambie, de la République de Guinée, de la Mauritanie, du Cap-Vert, du Maroc, du Zimbabwe et du Gabon.

Plusieurs chefferies traditionnelles des localités du pays ont été aussi représentées à cette cérémonie.



Amadou Ba a salué leur présence ainsi que les invités d’honneur du festival, à savoir, les représentants des familles royales d’Oussouye, la reine de Bignona, la collectivité léboue, les buur Sine et Saloum, le beulem du Doukoulane et l’ambassadrice du tourisme sénégalais Penda Mbaye.



‘’Vous êtes les points repères et assurez à la fois la tradition et le mouvement vers l’émergence’’, a dit le Premier ministre à l’endroit de ces gardiens de la tradition.



