Ouverture du Forum invest in Sénégal : Le plaidoyer du Pdg de Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani

Intervenant lors du panel présidentiel , il est revenu sur le groupe bancaire qui selon lui, a démarré ses activités au Maroc il y a 120 ans. Il a confié que la vision de la banque, est celle du Roi, Mohamed 6 qui comme les présidents Macky Sall et Alassane Ouattara, milite pour une coopération sud sud de plus en plus importante. M. Kettani a indiqué que si sa banque est au Sénégal, c’est pour accompagner le secteur privé, les investisseurs.



Dans son adresse de ce matin au premier forum international des investissements du sénégal , il a plaidé pour la création d’entreprises africaines, des champions africains, des banques panafricaines, des fonds souverains africains, des institutions de financement à mobiliser une force de proposition mais aussi une force de pression à l’échelle internationale pour que nous puissions impacter la perception du risque africain. Il n’a pas manqué de demander de faire confiance à l’Afrique.



«Moi, de par mon expérience, je fais le métier de la banque depuis 40 ans, je ne connais pas des investisseurs internationaux qui ont perdu leur argent en Afrique alors qu’ils l’ont perdu ailleurs, en dehors de l’Afrique. Nous n’arrivons pas à mobiliser l’épargne en devise internationale à des conditions compétitives. C’est la problématique majeure qui freine l’accélération du développement », a indiqué le Pdg de Attijariwafa Bank. Il n’a pas manqué de saluer l’initiative d’Africa50 qui vient de boucler un fonds d’accélération du financement d’infrastructures en mobilisant 17 institutions africaines.



«L’Afrique doit faire confiance à l’Afrique. Comme le dit le Roi du Maroc, les Africains doivent compter sur leurs propres capacités, leurs propres ressources », a martelé Mohamed El Kettani. Il a salué l’organisation de ce forum qui selon lui, facilite le dialogue entre le secteur public, le privé, les Ong, les partenaires internationaux pour que nous puissions construire de nouvelles approches innovantes pour permettre de mobiliser l’épargne locale et internationale et accélérer ce déficit de financement des infrastructures qui est vital. Il a affirmé que les banques panafricaines sont conscientes de ces enjeux et elles travaillent pour accompagner cette dynamique. Il se dit satisfait de l’investissement réalisé par sa banque au Sénégal.



«Notre première opération d’investissement au Sénégal, c’est en 2006. En tant qu’investisseur, nous sommes très heureux, très au Sénégal », s’est réjoui Mohamed El Kettani.





Adou Faye

