Ouverture du Forum paix et sécurité, ce matin à Diamniadio : le président mauritanien invité d’honneur de la 6ème édition La 6ème édition du Forum sur la paix et la sécurité s’ouvre ce lundi matin à Diamniadio, en présence de plusieurs autorités françaises et sera présidée par le chef de l'Etat Macky Sall. Le thème de cette année est « Paix et sécurité : les défis du multilatéralisme en Afrique ». Le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, est l’invité d’honneur de cette présente édition, indique-t-on.

