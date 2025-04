Ouverture prévue demain à l’UCAD : la diplomatie religieuse au menu d’un colloque international APS – L’université Chaikn-Anta-Diop de Dakar (UCAD) et son Institut des politiques publiques organisent, lundi et mardi, un colloque international sur la diplomatie religieuse, à l’auditorium Khaly Amar Fall.



Cet évènement de deux jours se tiendra sous la forme de conférences et d’interventions de représentants de différentes obédiences religieuses et spirituelles, vise à ‘’renforcer la coopération interreligieuse et de favoriser un dialogue constructif dans un cadre inclusif et respectueux des diversités spirituelles’’, lit-on dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance.



Elle verra ainsi la participation de conférenciers venue d’universités et d’instituts de formation supérieur de Côte d’Ivoire et de France.



L’objectif de ce colloque international sur la diplomatie religieuse est également de mettre l’accent sur l’engagement de chaque communauté à promouvoir la paix, le respect et la compréhension mutuelle, souligne le communiqué.



Il permettra, en outre, d’approfondir les échanges autour de la diplomatie religieuse, en mettant en lumière les perspectives uniques de chaque tradition.



Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’ONG Fawzi Wa Nadjiti religieux dirigée par le guide religieux musulman Thierno Amadou Tidiane Ba (à gauche sur la photo).



