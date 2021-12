Ouvrage - Eclairage: Un livre du journaliste Abdou Diaw, pour faire comprendre l’Economie

C’est un livre de 225 pages édité par les Presses universitaires du Sahel (Punis). Dans cet ouvrage composé de 13 chapitres, l’auteur explique, dans une démarche didactique, des thématiques ayant trait à l’économie, à la finance, aux marchés financiers, à la commande publique.



Ce document est une compilation des textes de la rubrique «L’Explicateur», qui étaient publiés tous les lundis dans le quotidien national sénégalais, «Le Soleil». Le contenu émane des entretiens réalisés avec des experts composés de professeurs d’université et de professionnels des secteurs de la finance, de la bourse, de la commande publique, etc.



À travers une approche simple, et en donnant la parole à des économistes sénégalais et africains, l’auteur passe en revue la plupart des termes économiques, aujourd’hui, largement utilisés. Ce livre a été rédigé dans le but de rendre accessible au grand public, des informations économiques souvent jugées rébarbatives.



Pour Abdou Diaw, aujourd’hui, c’est beaucoup d’efforts qu’il faut déployer pour assurer une meilleure place à l’information économique et financière dans la presse. Cela passe par le renforcement de capacités des professionnels de l’information dans les disciplines comme l’économie, les finances, la bourse, les assurances, etc.



« C’est à travers une approche simple et didactique que l’auteur de la présente publication, qui a fourbi ses armes dans la grande rédaction du «Soleil», une école de la pratique journalistique, nous propose un ouvrage novateur qui, au-delà des journalistes économiques auquel il s’adresse d’abord, sera très utile à toute personne s’intéressant aux problématiques économiques qui rythment notre vie », selon Cheikh Thiam, ancien Directeur général du Soleil, par ailleurs préfacier dudit ouvrage.



Dans la postface qu’il a signée dans cette publication, «Comprendre les termes de l’économie et de la finance», le Directeur de l’UMOA-Titres, Adrien Diouf, déclare : « ce livre aura pour principal mérite de recentrer le débat, de fournir aux lecteurs une explication simple, pratique et usuelle des différents termes et concepts économiques auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, dans notre vie professionnelle, d’étudiant, d’investisseur, de citoyen et d’analyste de notre environnement. Il a cela de particulier qu’il ne met pas en avant un domaine spécifique de notre espace économique ».













Sud Quotidien