PDS: Après Alinard Ndiaye, un autre responsable des jeunes fait défection

Les défections se multiplient au sein du nouveau Secrétariat national du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Après Alinard Ndiaye, c’est Serigne Abo Mbacké Thiam, secrétaire général de l’Ujtl/CLC Grand Yoff, qui claque la porte de l’instance dirigeante du parti libéral. « Par la présente, je viens vous faire part de ma démission au poste d'adjoint au secrétaire national chargé des réseaux sociaux et de la communication interne du parti et au poste d’adjoint au secrétaire national chargé des étudiants et élèves libéraux », annonce l’intéressé dans une lettre adressée au secrétaire général , Me Abdoulaye Wade.



Comme ses prédécesseurs, Abo veut rester un militant à la base pour continuer son combat. « Je préfère aller me battre à la base avec mes dignes frères et sœurs qui ont su faire revivre le parti à Grand-Yoff, après des mois de léthargie jusqu’à ce qu’on puisse compter aujourd’hui le PDS parmi les trois premières formations politiques les plus en vues à Grand-Yoff et qui ont été laissé en rade par le parti dans la formation du nouveau secrétariat national au profit de certains soi-disant responsables du parti à Grand-Yoff », écrit-il.

