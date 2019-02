PDS: Babacar Gaye prépare-t-il son départ ? Babacar Gaye porte de moins en moins la parole du Parti démocratique sénégalais. Les sorties du responsable libéral sont devenues rares. Au moment où le PDS est au-devant de la scène médiatique avec les sorties incendiaires du président Wade et son soutien attendu à un candidat de l’opposition. "Le Quotidien" lève un coin du voile, indiquant que Babacar Gaye a fait part de son amertume, soutenant que des responsables du parti libéral, dont Oumar Sarr, le mettraient en mal avec Me Abdoulaye Wade. Un état d’âme annonciateur d’un futur départ ? Les prochains jours nous édifieront, surtout qu’on prête à Babacar Gaye l’intention de passer outre les injonctions de Me Wade et de soutenir un de ses frères de parti, Idrissa Seck ou Madické Niang, à la prochaine élection présidentielle.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 12:54



