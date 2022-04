PDS / Directoire de campagne: la Task Force de Me Wade sur pied A trois mois des élections législatives du 31 juillet 2022, l’heure est au peaufinage de la stratégie gagnante au parti démocratique sénégalais (Pds). Le Pape du Sopi qui a à cœur de jouer les premiers rôle dans ces joutes aux allures de primaire pour la présidentielle de 2024, vient d’installer le directoire national de campagne., renseigne un communiqué parvenu à Leral.





Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Avril 2022 à 07:05 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit d’une task-force drivée par Mamadou Lamine Thiam qui a été nommé Directeur de campagne. Il sera assisté dans ses nouvelles tâches par Rokhaya Diouf et Abdoulaye Racine Kane promus adjoints directeurs de campagne.



Ils coifferont le bureau national de campagne qui sera composé du directeur de campagne, de ses deux adjoints, des présidents, vice-présidents et rapporteurs des commissions du directoire de campagne.



Au nombre de 5, ces commissions dont les suivantes: la commission d’investiture présidée par le directeur de campagne Mamadou Lamine Thiam; la commission en charge du processus électoral pilotée par Dr Cheikh Dieng; la commission de charge de la communication présidée par Mayoro Faye; la commission en charge de la gestion des conflits drivée par Doudou Wade et enfin la commission en charge des alliances électorales présidée par Mayoro Faye.







Le Pds qui dispose d’un groupe parlementaire, espère élargir davantage sa représentativité à l’assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook